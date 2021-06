LIVE Serbia-Repubblica Dominicana 66-67, Preolimpico basket in DIRETTA: i padroni di casa iniziano il quarto periodo avanti di un punto (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-74 Bomba di Micic, la Serbia allunga di nuovo. 69-71 Due liberi a segno per Marjanovic. 69-69 Ancora una bomba di Rojas. 66-69 Due punti di Micic. 66-67 Layup vincente di Kalinic. 66-65 Layup a segno di Petrusev. 66-63 Tecnico a Kalinic, Cuevas segna il libero. 65-63 Fallo antisportivo di Nunez, Kalinic segna i due liberi. 65-61 1/2 ai liberi per Santos. 64-61 1/2 dalla lunetta di Petrusev. I serbi stanno sbagliando tantissimi liberi, sono nel panico. 64-60 ANCORA CUEVAS DA TRE! 61-60 Bomba di Cuevas! 58-60 1/2 ai liberi per Petrusev. 58-59 BOMBA DI ROJAS! Gli ospiti tornano a -1. 55-59 Bomba di ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69-74 Bomba di Micic, laallunga di nuovo. 69-71 Due liberi a segno per Marjanovic. 69-69 Ancora una bomba di Rojas. 66-69 Due punti di Micic. 66-67 Layup vincente di Kalinic. 66-65 Layup a segno di Petrusev. 66-63 Tecnico a Kalinic, Cuevas segna il libero. 65-63 Fallo antisportivo di Nunez, Kalinic segna i due liberi. 65-61 1/2 ai liberi per Santos. 64-61 1/2 dalla lunetta di Petrusev. I serbi stanno sbagliando tantissimi liberi, sono nel panico. 64-60 ANCORA CUEVAS DA TRE! 61-60 Bomba di Cuevas! 58-60 1/2 ai liberi per Petrusev. 58-59 BOMBA DI ROJAS! Gli ospiti tornano a -1. 55-59 Bomba di ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Serbia-Repubblica Dominicana 52-57 Preolimpico basket in DIRETTA: i padroni di casa provano a cambiare marcia… - zazoomblog : LIVE Serbia-Repubblica Dominicana 47-47 Preolimpico basket in DIRETTA: Liz e Solano fanno tremare i padroni di casa… - zazoomblog : LIVE Serbia-Repubblica Dominicana 37-34 Preolimpico basket in DIRETTA: gli ospiti tornano a contatto - #Serbia-Rep… - davidjg25 : Domicana ???? ?? Serbia ???? - zazoomblog : LIVE – Francia-Serbia 54-63 basket femminile finale Europei 2021 (DIRETTA) - #Francia-Serbia #54-63 #basket -