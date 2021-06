LIVE Serbia-Repubblica Dominicana 52-57 | Preolimpico basket in DIRETTA | i padroni di casa provano a cambiare marcia

(Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-57 BOMBA DI BJELICA SU ASSIST DI MICIC! 52-54 Due liberi a segno per Marjanovic, latorna avanti. 52-52 Layup di Micic. 52-50 Schiacciatona di Nunez Castillo. 50-50 Kalinic ristabilisce la parità. 50-48 1/2 ai liberi di Kalinic. 50-47 Bomba di Araujo. INIZIA IL TERZO PERIODO FINISCE QUA IL SECONDO QUARTO. 47-47 2/3 di Micic ai liberi. Parità ristabilita. 47-45 Solano fa 1/2 ai liberi. 46-45 Teodosic per Marjanovic che schiaccia. 46-43 BOMBA DI LIZ! Primo vantaggio. 43-43 Fallo antisportivo di Teodosic, Rojas segna i due liberi. 43-41 ...

Slovenia Zone D " Rivne (UKR) - Nominations - Draw - Day 1 - Day 2 - Day 3 -Scores Belarus, Cyprus, Latvia, Moldova, and Ukraine. Domenica 27 giugno alle ore 21.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sky Sport Arena. Alla Aleksander Nikolic Hall di Belgrado si alza la prima palla a due del Torneo Preolimpico: in campo Repubblica Dominicana e Serbia