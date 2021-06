LIVE Serbia-Repubblica Dominicana 37-34 | Preolimpico basket in DIRETTA | gli ospiti tornano a contatto

Leggi su oasport

(Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39-36 Altri due punti per un Solano al momento immarcabile. 39-34 Layup vincente di Kalinic. 37-34 SCHIACCIATONA DI SOLANO! Lachiama time out. 37-32 Due liberi a segno per Solano. 37-30 Schiacciatona di Marjanovic. 35-30 Bomba di Araujo. 35-27 Jovic riporta laa +8. 33-27 Due punti di Micic. 31-27 Henriquez fa 2/2 ai liberi. 31-25 Si riparte con due punti di Liz. FINE PRIMO QUARTO 31-23 Due punti per Jovic sulla sirena di fine primo quarto. 29-23 Teodosic risponde a tono. 26-23 Bomba di Henriquez! 26-20 Un libero a segno per Henriquez. 26-19 Altro jumper vincente per ...