LIVE Musetti-Hurkacz 4-6 0-0, Wimbledon 2021 in DIRETTA: il polacco si prende il primo parziale! (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Si aggrappa alla prima di servizio Hurkacz. 0-30 IL ROVESCIO DI Musetti! Rimane attaccato al punto con i denti e poi lascia esplodere un rovescio da urlo da fuori dal campo. 0-15 Si prolunga lo scambio e alla fine Hurkacz eccede in profondità INIZIO SECONDO SET 19.33 E’ mancato proprio nell’ultimo game Musetti dopo un primo set discreto al servizio. Musetti paga cinque vincenti in meno del suo avversario (12 contro 7). 4-6 SET Hurkacz! Grande game del polacco che chiude con ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Si aggrappa alla prima di servizio. 0-30 IL ROVESCIO DI! Rimane attaccato al punto con i denti e poi lascia esplodere un rovescio da urlo da fuori dal campo. 0-15 Si prolunga lo scambio e alla fineeccede in profondità INIZIO SECONDO SET 19.33 E’ mancato proprio nell’ultimo gamedopo unset discreto al servizio.paga cinque vincenti in meno del suo avversario (12 contro 7). 4-6 SET! Grande game delche chiude con ...

