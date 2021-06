LIVE Italia-Giappone, World League pallanuoto in DIRETTA: Settebello che punta alla vittoria! (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.58 L’Italia dopo aver superato agevolmente la Francia, chiudendo al primo posto il gruppo A, affronta ora il Giappone. 15.53 il quadro dei Quarti di finale: (A) 2A-3B alle 12:45 Francia-USA, 11-12. (B) 3A-2B alle 14:30 Grecia-Georgia, 20-8. (C) 1A-4B alle 16:15 Italia-Giappone (D) 4A-1B alle 18:00 Kazakistan-Montenegro 15.48 Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Giappone, quarto di finale della Superfinale di World ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.58 L’dopo aver superato agevolmente la Francia, chiudendo al primo posto il gruppo A, affronta ora il. 15.53 il quadro dei Quarti di finale: (A) 2A-3B alle 12:45 Francia-USA, 11-12. (B) 3A-2B alle 14:30 Grecia-Georgia, 20-8. (C) 1A-4B alle 16:15(D) 4A-1B alle 18:00 Kazakistan-Montenegro 15.48 Buona sera e benvenutitestuale di, quarto di finale della Superfinale di...

