L’Italia degli sport equestri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Di martedì 29 giugno 2021) La Federazione Italiana sport equestri ha convocato oggi, lunedì 28 giugno, i sei azzurri che prenderanno parte alle competizioni dei XXXII Giochi Olimpici estivi (23 luglio/8 agosto). L’Italia scenderà in campo all’equestrian Park di Tokyo con una squadra nel Concorso Completo, un binomio a titolo individuale rispettivamente nel Salto ostacoli e nel Dressage Ecco chi sono i convocati (per disciplina e in ordine alfabetico): CONCORSO COMPLETO (Squadra) Calendario gare: 30 luglio/2 agosto Susanna Bordone su Imperial Van De Holtakkers (Centro sportivo Carabinieri) Stefano ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) La Federazione Italianaha convocato oggi, lunedì 28 giugno, i sei azzurri che prenderanno partecompetizioni dei XXXII Giochi Olimpici estivi (23 luglio/8 agosto).scenderà in campo all’an Park dicon una squadra nel Concorso Completo, un binomio a titolo individuale rispettivamente nel Salto ostacoli e nel Dressage Ecco chi sono i convocati (per disciplina e in ordine alfabetico): CONCORSO COMPLETO (Squadra) Calendario gare: 30 luglio/2 agosto Susanna Bordone su Imperial Van De Holtakkers (Centroivo Carabinieri) Stefano ...

Advertising

fattoquotidiano : Black lives matter, l’Italia si inginocchierà nei quarti degli Europei contro il Belgio perché seguirà Lukaku e com… - Agenzia_Ansa : Nel riciclo degli imballaggi di alluminio l'Italia fa scuola in Europa. Con oltre il 70% di materiale riciclato son… - amendolaenzo : A fine Consiglio Affari Generali non sono arrivati chiarimenti soddisfacenti dall'Ungheria sulle leggi approvate ch… - ElioLannutti : RT @sissiisissi2: Come spera di risolvere il problema degli evasori il mister Draghi? In tutta Europa c’è l’uso della moneta elettronica, i… - Homo_novus1 : @ROMINA70672119 L'Italia che si inginocchia non è più la nazionale azzurra di tutti ...perché non rispetta la strag… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia degli TOKYO 2020: ECCO L'ITALIA DEGLI SPORT EQUESTRI FISE