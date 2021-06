L' ipnotica coreografia del gregge di pecore | l' effetto è bellissimo

(Di martedì 29 giugno 2021) Le immagini dei movimenti degli ovini sono state riprese col drone dal fotografo Lior Patel in Israele. Gli animali si muovono come in una coreografi ben studiata. L'29 giugno ...

Advertising

unpotroppo : io che mi sveglio e trovo una nuova coreografia di giulia. ipnotica. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : ipnotica coreografia

CiaoComo

Le immagini dei movimenti degli ovini sono state riprese col drone dal fotografo Lior Patel in Israele. Gli animali si muovono come in una coreografi ben studiata. L'effetto è bellissimo 29 giugno ...Ladello spettacolo Donne di Franca Stilo in ricordo di Mia Martini doveva partecipare ... voce e figurae sensuale, assieme a Marc Collin (Nouvelle Vague) presenta 'Strange as ...Le immagini dei movimenti degli ovini sono state riprese col drone dal fotografo Lior Patel in Israele. Gli animali si muovono come in una ...Il fotografo di Haifa, Lior Patel, ha trascorso gli ultimi sette mesi documentando i greggi di pecore della Valle della Pace di Yokneam, nella regione collinare della Galilea. Col suo drone ha ripreso ...