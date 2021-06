L' impuntatura grillina sul cashback mentre il Titanic-M5s affonda

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 29 giugno 2021) Non c’è lo statuto, non c’è una guida, non c’è un abbozzo di percorso verso un’organizzazione del partito che tuttora esprime il maggiore gruppo parlamentare di questa legislatura, però c’è il. Cioè c’è una di quelle strane fissazioni che, di tanto in tanto, prendono i 5 stelle. La misura forse la conoscete, consiste nel restituire al cittadino che paga con strumenti tracciabili, come carta di credito o bancomat (ma non bonifico, ad esempio, anch’esso però tracciabile), una parte della spesa come segno di riconoscenza per non aver sottratto alla visibilità tributaria i propri acquisti. È, come spesso accade, un provvedimento ispirato dalle migliori intenzioni, ma, ...