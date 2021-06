L'importante era che la Francia perdesse. La Svizzera e il tifo apotropaico (Di martedì 29 giugno 2021) Le finestre aperte d’estate sono una sorta di sondaggio sui gusti calcistici dei vicini. Funziona così ogni due anni, Mondiali o Europei non contano, l’Italia pallonara allargata rovescia inconsapevolmente nell’aria tiepida della sera il proprio umore. Vale per le partite degli Azzurri. Vale per molte delle altre, almeno dagli ottavi in poi. Ci sono nazioni che ci piacciono di più, altre di meno, altre talmente di meno che si simpatizza in modo rumoroso per qualsiasi loro avversario: chi sia, come giochi, che giocatori abbia in campo non ha alcuna importanza; l’unica cosa che conta è che riesca a eliminare la grande antipatica. Tra le nazionali più gufate nel nostro paese c’è la ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 29 giugno 2021) Le finestre aperte d’estate sono una sorta di sondaggio sui gusti calcistici dei vicini. Funziona così ogni due anni, Mondiali o Europei non contano, l’Italia pallonara allargata rovescia inconsapevolmente nell’aria tiepida della sera il proprio umore. Vale per le partite degli Azzurri. Vale per molte delle altre, almeno dagli ottavi in poi. Ci sono nazioni che ci piacciono di più, altre di meno, altre talmente di meno che si simpatizza in modo rumoroso per qualsiasi loro avversario: chi sia, come giochi, che giocatori abbia in campo non ha alcuna importanza; l’unica cosa che conta è che riesca a eliminare la grande antipatica. Tra le nazionali più gufate nel nostro paese c’è la ...

Advertising

Gdecorso60 : RT @FedericoDezzani: Una corretta impostazione geopolitica della guerra è più importante di qualsiasi presunto vantaggio tecnologico; ed or… - mpelionsowner : @IlVeroAchille Era più importante sentire Will freddarti >>> - federicopollono : @MorrisinMilan @elio_vito @DomaniGiornale @StefanoFeltri Si tirarono indietro quando Renzi mise la fiducia sul dise… - zayleria : @stiIvnski Siiiii ma qui a Palermo non è più così tanto importante come lo era prima?? - ToLifeAndBack : RT @SupportRossi46: Ecco il mio lavoro. Per me era importante trattare questi casi di enormi ingiustizie, a cui mi sono affezionata tanto,… -

Ultime Notizie dalla rete : importante era Modena, Gruppo Bper inaugura Hub vaccinale 'aziendale' ... è necessario prenotarsi, con tempi di attesa molto brevi, ma soprattutto, la cosa più importante ... Al Taglio del nastro del nuovo Hub vaccinale mobile del Gruppo Bper era presente anche Eddy Bellei , ...

Wall Street resterà in sella al toro. Boeing e Tesla buy? Sarà importante però che gli indici non tornino al di sotto dei massimi violati, perchè ci potrebbe ... violando la trendline che funge da resistenza del trend ribassista che si era creato e ha rotto ...

Europei: Zoff, 'contro Austria importante era superare il turno, possiamo fare bene' Metro L'importante era che la Francia perdesse. La Svizzera e il tifo apotropaico Ci sono nazioni che ci piacciono di più, altre di meno, altre talmente di meno che si simpatizza in modo rumoroso per qualsiasi loro avversario: chi sia, come giochi, che giocatori abbia in campo non ...

Italia, Immobile: “Sento fiducia e voglio vincere. Non i gol…” L’attaccante della Lazio lancia gli azzurri verso la sfida contro il Belgio: "Sto cercando di cancellare il passato con questo Europeo" ...

... è necessario prenotarsi, con tempi di attesa molto brevi, ma soprattutto, la cosa più... Al Taglio del nastro del nuovo Hub vaccinale mobile del Gruppo Bperpresente anche Eddy Bellei , ...Saràperò che gli indici non tornino al di sotto dei massimi violati, perchè ci potrebbe ... violando la trendline che funge da resistenza del trend ribassista che sicreato e ha rotto ...Ci sono nazioni che ci piacciono di più, altre di meno, altre talmente di meno che si simpatizza in modo rumoroso per qualsiasi loro avversario: chi sia, come giochi, che giocatori abbia in campo non ...L’attaccante della Lazio lancia gli azzurri verso la sfida contro il Belgio: "Sto cercando di cancellare il passato con questo Europeo" ...