LG OLED C1 e G1 | arriva l' aggiornamento che permette il Dolby Vision 4K a 120Hz per i giochi

(Di martedì 29 giugno 2021) LG C1 e LG G1 saranno i primi due televisori al mondo capaci di gestire un segnale ina 120 Hz e 4K. Nei prossimi mesi l'verrà esteso ad altri modelli della gamma LG. Nel nuovo firmware anche una nuova dashboard pensata per chi gioca...

Neanche a dirlo, il pannellointegra il lettore di impronte digitali per lo sblocco sicuro ... Vivo X60t Pro+con l'interfaccia utente OriginOS UI 1.0 sulla base di Android 11 ed offre la ...... U8G, U9G) Nvidia Shield TV Nvidia Shield TV Pro Smart TV Philips serie 8215, 8505 e935/805 Xiaomi MIBOX3 e MIBOX4 L'app di Stadia dovrebbe arrivare anche sui TV LG 2020 e 2021 con sistema ...LG C1 e LG G1 saranno i primi due televisori al mondo capaci di gestire un segnale in Dolby Vision a 120 Hz e 4K. Nei prossimi mesi l'aggiornamento verrà esteso ad altri modelli della gamma LG. Nel nu ...Super promo con LG, c'è il cashback che arriva fino a 1000 euro per chi acquista le smart TV con pannello OLED.