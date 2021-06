Lettonia: la pubblicità con i sosia dei Maneskin che promuovono una finta mozzarella italiana (Di martedì 29 giugno 2021) Sono davvero la band italiana del momento a livello internazionale i Maneskin se addirittura si utilizzano già in pubblicità dei loro sosia, privilegio in passato “riservato” a personaggi del calibro della Regina Elisabetta o dell’ex-presidente USA Trump, per promozionare e raccontare l’italianità di due tra i prodotti più tipici italiani: la mozzarella e la pizza. Peccato che sia tutto un mega-fake, realizzato ad opera di un’azienda lettone produttrice di formaggi.. “Tik labi ka italija frormagia mokarellas siers padara visu labaku!…. pat saldetu picu”, tradotto: ‘Buono come l’Italia la ... Leggi su tpi (Di martedì 29 giugno 2021) Sono davvero la banddel momento a livello internazionale ise addirittura si utilizzano già indei loro, privilegio in passato “riservato” a personaggi del calibro della Regina Elisabetta o dell’ex-presidente USA Trump, per promozionare e raccontare l’italianità di due tra i prodotti più tipici italiani: lae la pizza. Peccato che sia tutto un mega-fake, realizzato ad opera di un’azienda lettone produttrice di formaggi.. “Tik labi ka italija frormagia mokarellas siers padara visu labaku!…. pat saldetu picu”, tradotto: ‘Buono come l’Italia la ...

Advertising

RadioR101 : #R101News: in Lettonia per vendere mozzarella usano dei sosia dei Maneskin ? - ilo_ak : RT @EsteriLega: ?? Maneskin, i sosia della band nella pubblicità dei (falsi) prodotti italiani in Lettonia - EsteriLega : ?? Maneskin, i sosia della band nella pubblicità dei (falsi) prodotti italiani in Lettonia - AntonellaSapor9 : RT @RadioR101: #R101News: in Lettonia per vendere mozzarella usano dei sosia dei Maneskin ? - peucezia : RT @RadioR101: #R101News: in Lettonia per vendere mozzarella usano dei sosia dei Maneskin ? -