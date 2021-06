Lega: Salvini, ‘infamia definirmi antisemita, preoccupato da rigurgiti in Ue’ (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Definirlo antisemita è “inaccettabile”, perché “e critiche politiche le accetto da sempre, anche se pesanti e infondate, fanno parte della politica. e della vita. L’aggettivo antisemita invece proprio no, lo ritengo un’infamia pesante e inaccettabile, allora come ora. Con la storia, la sofferenza e gli stermini di milioni di persone non si può scherzare o fare finta di niente”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista a Shalom. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Definirloè “inaccettabile”, perché “e critiche politiche le accetto da sempre, anche se pesanti e infondate, fanno parte della politica. e della vita. L’aggettivoinvece proprio no, lo ritengo un’infamia pesante e inaccettabile, allora come ora. Con la storia, la sofferenza e gli stermini di milioni di persone non si può scherzare o fare finta di niente”. Lo dice il leader dellaMatteoin un’intervista a Shalom. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

