Le sanzioni per il Superbonus 110%: c'è pure il carcere (Di martedì 29 giugno 2021) Tra i reati ci può essere anche quello penal-tributario. Ciò avviene quando vi è stata realizzazione effettiva dei lavori, con corrispondente emissione di fatture, ma sono state rilevate false attestazioni per l'accesso alla detrazione fiscale Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 giugno 2021) Tra i reati ci può essere anche quello penal-tributario. Ciò avviene quando vi è stata realizzazione effettiva dei lavori, con corrispondente emissione di fatture, ma sono state rilevate false attestazioni per l'accesso alla detrazione fiscale

