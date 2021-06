“Le paludi della morte”, stasera in tv il film ispirato a fatti realmente accaduti (Di martedì 29 giugno 2021) Andrà in onda stasera alle 21.20 su Rai 4 “Le paludi della morte“(“Texas Killing Fields” è il titolo originale), uscito nel 2011 e sceneggiato da Don Ferrarone, ex agente della DEA (il dipartimento anti-droga degli Stati Uniti). Presentato in concorso alla 68ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il film comprende un cast di alto livello. A recitare in “Le paludi della morte” troviamo Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastain, Chloë Grace Moretz, Sheryl Lee, Jason Clarke e Stephen Graham. La trama e il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Andrà in ondaalle 21.20 su Rai 4 “Le“(“Texas Killing Fields” è il titolo originale), uscito nel 2011 e sceneggiato da Don Ferrarone, ex agenteDEA (il dipartimento anti-droga degli Stati Uniti). Presentato in concorso alla 68ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, ilcomprende un cast di alto livello. A recitare in “Le” troviamo Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan, Jessica Chastain, Chloë Grace Moretz, Sheryl Lee, Jason Clarke e Stephen Graham. La trama e il ...

Advertising

MessinaMag : “Le paludi della morte”…, questa sera sarà proposto in programmazione alle ore 21.20 su Rai4 (canale 21 del digital… - gigliola_betto : RT @Raiofficialnews: ?? Le prime serate di oggi, martedì #29giugno, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: 'L'amore non divorzia mai' ?? @RaiDue: 'I cas… - GuidaTVPlus : 29-06-2021 21:20 #Rai4 Le paludi della morte #FilmCrimine,Drammatico,Storico #StaseraInTV - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Le paludi della morte” su Rai4 (canale 21) – Thriller diretto da Ami Canaan Mann - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Le paludi della morte” su Rai4 (canale 21) – Thriller diretto da Ami Canaan Mann -