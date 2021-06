Le aziende dell’usa e getta per salvarsi abbracciano la bioplastica (Di martedì 29 giugno 2021) (articolo di Giorgio Lonardi) Meglio la bioplastica come ultima trincea del settore che chiudere le aziende. Le imprese italiane dell’usa e getta sono terrorizzate dalla direttiva Ue che dal 3 luglio mette al bando posate, piatti, cannucce e bicchieri sia in plastica sia in bioplastica ricavata da fibre vegetali e rifiuti organici. E quindi si abbarbicano al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani che in più occasioni ha ripetuto che la bioplastica sarà la nostra linea del Piave. E che il decreto di recepimento delle direttive Ue sulle stoviglie monouso da parte del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 giugno 2021) (articolo di Giorgio Lonardi) Meglio lacome ultima trincea del settore che chiudere le. Le imprese italianesono terrorizzate dalla direttiva Ue che dal 3 luglio mette al bando posate, piatti, cannucce e bicchieri sia in plastica sia inricavata da fibre vegetali e rifiuti organici. E quindi si abbarbicano al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani che in più occasioni ha ripetuto che lasarà la nostra linea del Piave. E che il decreto di recepimento delle direttive Ue sulle stoviglie monouso da parte del ...

Advertising

HuffPostItalia : Le aziende dell’usa e getta per salvarsi abbracciano la bioplastica - SEAGroupFreeTe1 : Segnaliamo con grande interesse il sostegno di ETIRA al Fair Repair Act, introdotto negli USA dal deputato Joe More… - giordi63 : RT @giornalettismo: La pressione delle grandi aziende #tech negli #USA si fa sentire sempre più dopo le proposte per la regolamentazione #a… - giornalettismo : La pressione delle grandi aziende #tech negli #USA si fa sentire sempre più dopo le proposte per la regolamentazion… -

Ultime Notizie dalla rete : aziende dell’usa Le aziende dell’usa e getta per salvarsi abbracciano la bioplastica L'HuffPost