Lavoro | ripreso incontro Draghi-sindacati

Roma 29 giu.(Adnkronos) - E' ripreso dopo una pausa di 15 minuti l'incontro tra il premier Mario Draghi e i sindacati sullo sblocco selettivo allo stop ai licenziamenti deciso ieri dalla Cabina di Regia del governo. Una pausa, spiegano fonti sindacali, servita al governo per approfondire le indicazioni arrivate dai leader di Cgil, Cisl e Uil circa alcune incongruenze del provvedimento.

