Lavoro | Landini | ' risultato c' è | ora confronto su riforme'

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - L'intesa raggiunta a Palazzo Chigi tra sindacati e governo sui licenziamenti "mi sembra un risultato importante, che risponde alla mobilitazione che c'è stata sabato: avevamo detto che uniti avremmo portato avanti l'iniziativa fino al risultato e oggi il risultato c'è, perché dal primo di luglio, oltre al blocco selettivo del tessile, l'impegno è quello di utilizzare prima la cassa ordinaria, gli strumenti, laddove ci fossero problemi organizzativi per ricorrere ai licenziamenti". Lo dice il segretario della Cgil Maurizio Landini, lasciando la sede del governo. "Questo è un fatto importante -

