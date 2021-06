Lavoro | intesa con le parti sociali | Cig prima di licenziare Orlando | consente di avere più strumenti

(Di mercoledì 30 giugno 2021)raggiunta tra il governo e lesul controverso tema del blocco dei licenziamenti che termina il 30 giugno come previsto dalla ulteriore proroga disposta dal Decreto sostegni bis. Nella riunione convocata a Palazzo Chigi dal premier Mario Draghi e alla quale ha partecipato il ministro del, Andrea, i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, insieme a Confindustria, Confapi, Sistema della Cooperazione patrocinato dal Governo hanno firmato una avviso comune in cui in sostanza le imprese si impegnano a utilizzare tutti glia loro disposizione tra ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Intesa sul lavoro tra Governo e parti sociali nella riunione a Palazzo Chigi: il Presidente Draghi e il ministro… - Agenzia_Ansa : Intesa sul lavoro tra Governo e parti sociali dopo la riunione a Palazzo Chigi. 'Siamo arrivati ad avviso comune pe… - marcodimaio : Positiva intesa raggiunta da Governo e parti sociali su sblocco dei licenziamenti, con impegno a utilizzare tutti g… - ElezioniLazio : #EleLazio: @paolansuini: 'Il Presidente #Draghi, @AndreaOrlandosp e le parti sociali firmano l’intesa comune sul la… - faicislcosenza : RT @CislNazionale: ??#LuigiSbarra: accordo raggiunto su #decretosostegni un ottimo risultato. Ora un tavolo di monitoraggio a Palazzo Chigi… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro intesa

Dopo cinque ore di discussione a Palazzo Chigi, governo e sindacati hanno raggiunto un'. Il ...ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di"......l'è stata complicata dal fatto che Confindustria non intendeva introdurre alcun obbligo per le associate ad utilizzare le settimane di cig prima di interrompere il rapporto di. Viale ...Scopriamo le previsioni dell’oroscopo di luglio segno per segno. Ecco cosa dicono le stelle. Ariete - Periodo importante per il segno dell'Ariete, uno dei maggiori favoriti per il nuovo mese di luglio ...E' stato raggiunto l'accordo sui licenziamenti, al tavolo del governo: le parti sociali - da Cgil, Cisl e Uil a Confindustria - hanno firmato un avviso comune siglato anche dal premier Mario Draghi e ...