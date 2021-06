**Lavoro: Draghi-sindacati, si affina sblocco selettivo, in vista avviso comune con imprese** (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Più che un confronto appare come una trattativa vera e propria quella ancora in corso tra il premier Mario Draghi e i leader di Cgil, Cisl e Uil sullo sblocco selettivo dei licenziamenti. Un round che va avanti da quasi 5 ore alternato da una serie di stop and go con cui approfondire le indicazioni con cui i sindacati hanno evidenziato alcune incongruenze applicative delle norme messe a punto dalla Cabina di regia del governo, ieri, e che andranno al vaglio del Cdm di domani. L'obiettivo dei sindacati, ovviamente, è quello di allargare le maglie del provvedimento per ampliare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Più che un confronto appare come una trattativa vera e propria quella ancora in corso tra il premier Marioe i leader di Cgil, Cisl e Uil sullodei licenziamenti. Un round che va avanti da quasi 5 ore alternato da una serie di stop and go con cui approfondire le indicazioni con cui ihanno evidenziato alcune incongruenze applicative delle norme messe a punto dalla Cabina di regia del governo, ieri, e che andranno al vaglio del Cdm di domani. L'obiettivo dei, ovviamente, è quello di allargare le maglie del provvedimento per ampliare ...

Ultime Notizie dalla rete : **Lavoro Draghi Nuove rotte per la nautica, il Convegno di Confindustria Nautica ... " Il turismo ha un peso forte nell'economia italiana e le recenti parole del Premier Draghi, che ... creano ricchezza e posti di lavoro. La parola chiave è sinergia: occorre costruire un sistema tra i ...

Lo spettro della scissione M5s aleggia su tutto il centrosinistra Il braccio di ferro sul Ddl Zan A premiare, sostengono fonti parlamentari, è anche la linea di lealtà nei confronti del governo Draghi e di rilancio sui temi fiscali, del lavoro e dei diritti civili. ...

Sblocco licenziamenti: incontro Draghi-sindacati, le posizioni restano distanti Rai News Lavoro, Palazzo Chigi: iniziato incontro Draghi – sindacati I leader di Cgil Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, sono arrivati a Palazzo Chigi dove stanno per incontrare il premier Mario Draghi. Il dialogo è incentrato sull' int ...

Grillo scarica Conte, il M5s si spacca: dal “no al leader unico” alla “follia di Grillo” Lo scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, con la decisione del garante pentastellato di ‘scaricare’ l’ex presidente del ...

