**Lavoro: Draghi-sindacati, si affina sblocco selettivo, in vista avviso comune con imprese** (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Più che un confronto appare come una trattativa vera e propria quella ancora in corso tra il premier Mario Draghi e i leader di Cgil, Cisl e Uil sullo sblocco selettivo dei licenziamenti. Un round che va avanti da quasi 5 ore alternato da una serie di stop and go con cui approfondire le indicazioni con cui i sindacati hanno evidenziato alcune incongruenze applicative delle norme messe a punto dalla Cabina di regia del governo, ieri, e che andranno al vaglio del Cdm di domani. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Più che un confronto appare come una trattativa vera e propria quella ancora in corso tra il premier Marioe i leader di Cgil, Cisl e Uil sullodei licenziamenti. Un round che va avanti da quasi 5 ore alternato da una serie di stop and go con cui approfondire le indicazioni con cui ihanno evidenziato alcune incongruenze applicative delle norme messe a punto dalla Cabina di regia del governo, ieri, e che andranno al vaglio del Cdm di domani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

berlusconi : La riforma della giustizia, del fisco e della burocrazia, è condizione necessaria per far ripartire il Paese. Siamo… - fattoquotidiano : Bersani: “Mi sarebbe piaciuto che Draghi avesse citato Conte almeno per continuità istituzionale. Recovery? Ci vogl… - ItaliaViva : Stiamo tornando alla normalità grazie allo straordinario lavoro del Presidente Draghi e del Generale Figliuolo e al… - Giovann16487518 : RT @berlusconi: La riforma della giustizia, del fisco e della burocrazia, è condizione necessaria per far ripartire il Paese. Siamo al lavo… - gaetanomachi : RT @CislNazionale: È iniziato a Palazzo Chigi l’incontro sui temi del #lavoro e del blocco dei licenziamenti tra il Premier #Draghi ed i Se… -