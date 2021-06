Lavoro: Draghi, Orlando e parti sociali firmano avviso comune su utilizzo ammortizzatori (3) (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) - “Le parti sociali - si legge nel testo diffuso in serata da Palazzo Chigi - alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, si impegnano a raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori sociali che la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di Lavoro. Auspicano e si impegnano, sulla base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli ammortizzatori sociali, all'avvio delle politiche attive e dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) - “Le- si legge nel testo diffuso in serata da Palazzo Chigi - alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei licenziamenti, si impegnano a raccomandare l'degliche la legislazione vigente ed il decreto legge in approvazione prevedono in alternativa alla risoluzione dei rapporti di. Auspicano e si impegnano, sulla base di principi condivisi, ad una pronta e rapida conclusione della riforma degli, all'avvio delle politiche attive e dei ...

