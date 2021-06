Lavoro | blocco licenziamenti selettivo per tessile allargato

(Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Sdeiper l’industria manifatturiera ed edilizia con l’eccezione per ile i settori ad esso collegati (calzaturiero, moda), ritenuti più in difficoltà. Questa la soluzione la soluzione di compromesso raggiunta ieri nella cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi, alla quale hanno partecipato i ministri Renato Brunetta (FI), Andrea Orlando (Pd), Giancarlo Giorgetti (Lega), Roberto Speranza (Leu), Elena Bonetti (Iv), Daniele Franco, Stefano Patuanelli (M5s).Due le linee di intervento previste. La prima prevede ildei ...

Advertising

Antonio_Tajani : Il blocco dei #licenziamenti non risolve i problemi del #lavoro. Dobbiamo aiutare le #imprese ad assumere.… - francescoseghez : Bene, si è arrivati al compromesso nel compromesso con selettività nel blocco #licenziamenti. L'ennesima misura eme… - antoniomisiani : La proroga selettiva del blocco dei #licenziamenti decisa dal governo è un passo nella direzione giusta, frutto del… - carutig : RT @PetrisDe: La decisione del #governo di incontrare le parti sociali prima di varare il decreto sulla proroga selettiva del blocco dei #l… - diego4all : RT @francescoseghez: Bene, si è arrivati al compromesso nel compromesso con selettività nel blocco #licenziamenti. L'ennesima misura emerge… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro blocco

... il ministro delAndrea Orlando dice che "la discussione è andata nella direzione giusta: aumentare gli strumenti di protezione e rendere meno traumatico il superamento deldei ..."Quando il Governo Draghi annunciò che non avrebbe prorogato ildei licenziamenti abbiamo lavorato su quella che ci pareva l'unica opzione ragionevole: la selettività dei sostegni ai ...“È sbagliato utilizzare i licenziamenti ora, noi avevamo chiesto la proroga per tutti. Prima di ricorrere a soluzioni traumatiche come i licenziamenti bisognerebbe utilizzare tutti gli strumenti alter ...L'intesa nel Governo proroga lo stop ai licenziamenti per tessile abbligliamento pelletteria Vediamo come e fino a quando. Il decreto slitta a domani ...