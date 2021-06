Larissa Iapichino salta le Olimpiadi: “Mi sfugge di mano il sogno, spero sia soltanto rimandato” (Di martedì 29 giugno 2021) Larissa Iapichino non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021 a causa di un infortunio in cui è incappata lo scorso weekend durante i Campionati Italiani Assoluti. La saltatrice in lungo deve fare i conti con una distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo del piede destro, ovvero quello di stacco. La figlia di Fiona May non potrà dunque essere protagonista ai Giochi, che incominceranno il prossimo 23 luglio. La 19enne toscana, capace di saltare 6.91 metri durante la stagione indoor, aveva deciso di cambiare il proprio allenatore pochi giorni fa e si è affidata al papà Gianni. L’azzurra ha ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021)non parteciperà alledi Tokyo 2021 a causa di un infortunio in cui è incappata lo scorso weekend durante i Campionati Italiani Assoluti. Latrice in lungo deve fare i conti con una distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo del piede destro, ovvero quello di stacco. La figlia di Fiona May non potrà dunque essere protagonista ai Giochi, che incominceranno il prossimo 23 luglio. La 19enne toscana, capace dire 6.91 metri durante la stagione indoor, aveva deciso di cambiare il proprio allenatore pochi giorni fa e si è affidata al papà Gianni. L’azzurra ha ...

