Larissa Iapichino rinuncia alle Olimpiadi (Di martedì 29 giugno 2021) Una notizia decisamente spiacevole per la squadra azzurra che prenderà parte ai Giochi Olimpici di Tokyo (programma dell'atletica: 30 luglio - 8 agosto). A poche ore dalla chiusura dei termini per la ... Leggi su lanazione (Di martedì 29 giugno 2021) Una notizia decisamente spiacevole per la squadra azzurra che prenderà parte ai Giochi Olimpici di Tokyo (programma dell'atletica: 30 luglio - 8 agosto). A poche ore dalla chiusura dei termini per la ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo del piede destro. Un infortunio che non ci voleva e che n… - Agenzia_Ansa : Niente Olimpiadi di Tokyo per Larissa Iapichino. La saltatrice in lungo, figlia di Fiona May, si è infatti infortun… - FBiasin : 'L'infortunio rimediato lo scorso fine settimana agli Assoluti di Rovereto è serio: niente #Olimpiadi per Larissa… - NewsletterLeggo : RT @TgLa7: #Tokyo: Larissa Iapichino infortunata, non va ai Giochi Incidente all'azzurra ai campionati italiani di Rovereto - MattiMattiPh : RT @ItaliaTeam_it: Distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo del piede destro. Un infortunio che non ci voleva e che non pe… -