Larissa Iapichino infortunata, non andrà alle Olimpiadi (Di martedì 29 giugno 2021) Niente Olimpiadi per Larissa Iapichino. La stella italiana del salto in lungo non andrà a Tokyo. È più serio di quanto sembrava in un primo momento l’infortunio rimediato agli Assoluti di Rovereto. L’annuncio ufficiale è arrivato con un comunicato e anche la giovane atleta figlia d’arte ha scritto un messaggio sui social. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 giugno 2021) Niente Olimpiadi per Larissa Iapichino. La stella italiana del salto in lungo non andrà a Tokyo. È più serio di quanto sembrava in un primo momento l’infortunio rimediato agli Assoluti di Rovereto. L’annuncio ufficiale è arrivato con un comunicato e anche la giovane atleta figlia d’arte ha scritto un messaggio sui social.

