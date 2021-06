Larissa Iapichino, il debutto olimpico della figlia di Fiona May (Di martedì 29 giugno 2021) Sei e novantuno. Un numero che nella vita di Larissa Iapichino è più di una semplice distanza percorsa in salto. Non solo è il record mondiale Under 20, ma è anche l’attuale record italiano, nelle mani di mamma Fiona May. «6,91 significa, insieme, record del mondo U20 al coperto, record italiano assoluto al coperto in coabitazione con mia madre e pass per le Olimpiadi di Tokyo. Sono al settimo cielo per quello che mi sta accadendo, ma tengo i piedi per terra, continuando a lavorare in ottica della stagione outdoor». Larissa Iapichino: diciotto anni da compiere a luglio, ma la testa ben ... Leggi su gqitalia (Di martedì 29 giugno 2021) Sei e novantuno. Un numero che nella vita diè più di una semplice distanza percorsa in salto. Non solo è il record mondiale Under 20, ma è anche l’attuale record italiano, nelle mani di mammaMay. «6,91 significa, insieme, record del mondo U20 al coperto, record italiano assoluto al coperto in coabitazione con mia madre e pass per le Olimpiadi di Tokyo. Sono al settimo cielo per quello che mi sta accadendo, ma tengo i piedi per terra, continuando a lavorare in otticastagione outdoor».: diciotto anni da compiere a luglio, ma la testa ben ...

