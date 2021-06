Larissa Iapichino ha avuto un serio infortunio | non sarà alle Olimpiadi

(Di martedì 29 giugno 2021) Brutta sorpresa per la rappresentativa italianadi Tokyo in programma dal 23 luglio: della squadra azzurra - apprende l’ANSA - non farà parte. La saltatrice in lungo, figlia di Fiona May e attualmentenata dal padre Gianni, si è infatti infortunata in modoai campionati italiani dei giorni scorsi di Rovereto. “Mi è stato diagnosticata una distrazione del legamento deltoideo del piede di stacco” ha scritto lei su Instagram, “Devo ancora fare ulteriori accertamenti ma, a detta degli specialisti, il periodo di guarigione e ...

ItaliaTeam_it : Distrazione dei fasci anteriori del legamento deltoideo del piede destro. Un infortunio che non ci voleva e che n… - Gazzetta_it : Larissa Iapichino infortunata al piede di stacco, è addio ai Giochi di Tokyo #atletica - sportface2016 : +++#Tokyo2020, l'Italia perde una protagonista: Larissa #Iapichino salta l'Olimpiade per un infortunio+++ - luca79ind : E che cazzooo!!! Ma Salvini ha fatto qualche twtt?? - carloangeli : RT @Corriere: Larissa Iapichino infortunata, niente Olimpiade di Tokyo -

Ultime Notizie dalla rete : Larissa Iapichino

non parteciperà all'Olimpiade di Tokyo: l'infortunio patito sabato agli Assoluti di Rovereto ha conseguenze ben più gravi di quelle che era parso in un primo momento. Per la 18enne ...Brutte notizie per la nazionale italiana alle di Tokyo . Della spedizione in terra nipponica non farà parte, la saltatrice in lungo figlia di Fiona May . La giovane, attualmente allenata dal padre Gianni, e con la quale l'Italia aveva speranze di portare una medaglia a casa, si è ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Brutta sorpresa per la rappresentativa italiana alle Olimpiadi di Tokyo in programma dal 23 luglio: della squadra azzurra non farà parte Larissa Iapichino. La saltatrice in lungo, figlia di Fiona May ...