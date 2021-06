L’amministrazione Biden restituisce antichi manufatti all’Afghanistan (Di martedì 29 giugno 2021) Trenta antichi manufatti e opere d’arte sono stati restituiti all’ambasciata dell’Afghanistan negli USA. Si tratta di opere risalenti a un periodo compreso tra il secondo e l’ottavo secolo dopo Cristo. I reperti sono ritenuti riflesso della “storia di crocevia di culture dell’Afghanistan“, che erano stati trafugati negli Usa. I pezzi d’arte erano in possesso di un venditore e trafficante di opere, Subhash Kapoor, in carcere in India proprio con l’accusa di aver gestito una rete di contrabbando di pezzi d’arte. I manufatti sono stati rinvenuti nell’ambito di una più ampia indagine sul contrabbando di oggetti antichi ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 29 giugno 2021) Trentae opere d’arte sono stati restituiti all’ambasciata dell’Afghanistan negli USA. Si tratta di opere risalenti a un periodo compreso tra il secondo e l’ottavo secolo dopo Cristo. I reperti sono ritenuti riflesso della “storia di crocevia di culture dell’Afghanistan“, che erano stati trafugati negli Usa. I pezzi d’arte erano in possesso di un venditore e trafficante di opere, Subhash Kapoor, in carcere in India proprio con l’accusa di aver gestito una rete di contrabbando di pezzi d’arte. Isono stati rinvenuti nell’ambito di una più ampia indagine sul contrabbando di oggetti...

