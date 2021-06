Lady Morata: “Quanti messaggi dall’Italia per il gol di Alvaro. Grazie a tutti” (Di martedì 29 giugno 2021) La moglie di Alvaro Morata, l’italiana Alice Campello, con un video sui social ha voluto ringraziare i tanti tifosi italiani, chiaramente quasi tutti juventini, che hanno inviato un messaggio di complimenti al marito, dopo il gol alla Croazia. La Campello, stupita, non immaginava che il marito potesse ricevere così tanti complimenti dall’Italia, vista comunque la rivalità tra le Nazionali. Italia e Spagna che potrebbero anche ritrovarsi in una ipotetica semifinale, qualora gli iberici superassero la Svizzera e l’Italia il Belgio. Per chi tiferà poi Lady Morata in quel ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) La moglie di, l’italiana Alice Campello, con un video sui social ha voluto ringraziare i tanti tifosi italiani, chiaramente quasijuventini, che hanno inviato uno di complimenti al marito, dopo il gol alla Croazia. La Campello, stupita, non immaginava che il marito potesse ricevere così tanti complimenti, vista comunque la rivalità tra le Nazionali. Italia e Spagna che potrebbero anche ritrovarsi in una ipotetica semifinale, qualora gli iberici superassero la Svizzera e l’Italia il Belgio. Per chi tiferà poiin quel ...

