Ladro al Pronto Soccorso: appena dimesso ruba il portafoglio all'autista dell'ambulanza (Di martedì 29 giugno 2021) Giovane polacco rintracciato e denunciato in stato di libertà per furto. Gli agenti delle volanti del Commissariato di Civitavecchia e gli agenti della Polizia Ferroviaria, nel pomeriggio di domenica, hanno denunciato il ragazzo che aveva rubato il portafoglio all'autista del 118, durante il trasporto di un paziente. I fatti Il soccorritore, giunto presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia alla guida dell'ambulanza, nell'accompagnare il paziente all'interno della struttura sanitaria, aveva lasciato sul mezzo i suoi effetti personali all'interno di un ...

