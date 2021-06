L’acqua è questione di difesa e sicurezza Per Caligiuri | serve una strategia nazionale

Leggi su formiche

(Di martedì 29 giugno 2021) La Commissione Intelligence giuridica costituita all’interno del Laboratorio sull’intelligence dell’Università di Calabria, diretto da Mario, ha redatto un documento sul Recovery Fund e i sistemi idrici per evidenziare il diritto del. La commissione è coordinata dalla giurista, docente e saggista Solange Manfredi ed è composta da Maurizio Montalto (consulente del ConsiglioForense in materia di diritto ale diritto dell’ambiente e Presidente dell’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali), Silvia Sticca (assistente di Studio presso il Consiglio Superiore della Magistratura ...