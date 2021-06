La variante Delta corre in Russia: mai così tanti morti da inizio pandemia. In Francia aumentano i contagi causati dalla mutazione (Di martedì 29 giugno 2021) La variante Delta arriva al 20% dell’incidenza in Francia mentre la Russia fronteggia una nuova ondata dell’epidemia di Coronavirus con il 90% dei casi attribuiti alla nuova variazione e il record di morti. A certificare la crescita della variante Delta in Francia è stato il ministro della Salute, Olivier Veran, aggiornando la precedente stima che era del 10%: «Per ora siamo sfuggiti alla ripresa dell’epidemia e il tasso di incidenza continua a diminuire, ma la nuova variazione sta diventando dominante». Varan ha invitato i francesi ad aderire alla ... Leggi su open.online (Di martedì 29 giugno 2021) Laarriva al 20% dell’incidenza inmentre lafronteggia una nuova ondata dell’epidemia di Coronavirus con il 90% dei casi attribuiti alla nuova variazione e il record di. A certificare la crescita dellainè stato il ministro della Salute, Olivier Veran, aggiornando la precedente stima che era del 10%: «Per ora siamo sfuggiti alla ripresa dell’epidemia e il tasso di incidenza continua a diminuire, ma la nuova variazione sta diventando dominante». Varan ha invitato i francesi ad aderire alla ...

Advertising

ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Corriere : ?? «Se ci faremo vaccinati, la variante Delta avrà impatto modesto sul piano di decessi e casi gravi: dà luogo a far… - lorepregliasco : In Scozia si impennano i casi ma... i ricoveri no. I vaccini funzionano, anche contro la variante Delta. Continua… - zazoomblog : La variante Delta corre in Russia: mai così tanti morti da inizio pandemia. In Francia aumentano i contagi causati… - GLettera : Stamattina al tg5, è stato detto che variante Delta, obbligherà al green pass. Chissà come hanno reagito, la miriad… -