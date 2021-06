La terra dei figli | il backstage del film tratto dalla graphic novel di Gipi

Leggi su cityroma

(Di martedì 29 giugno 2021) Come si crea un mondo futuristico e catastrofico tra la natura del Delta del Po? Lo raccontano il regista Claudio Cupellini, Valerio Mastandrea, Valerio Golino e gli altri attori in questa clip esclusiva Un padre e uno 14enne bloccati da un’esistenza immobile che si trasforma in sopravvivenza, vicini fisicamente ma separati dall’incomunicabilità, con la società che non c’è più perché l’umanità si sta estinguendo. Lo scenario catastrofico descritto nellaLadeidatorna sul grande schermo in una versione rivisitata nell’omonimo lungometraggio diretto ...