fanpage : Il portiere della Svizzera è stato decisivo parando il rigore a Mbappè e regalando per la prima volta nella sua sto… - andr900 : 'Abbiamo battuto avversari da oratorio' Travaglio, parlando anche della Svizzera che ieri ha eliminato i campioni… - Stefaniacasp : RT @doluccia16: Secondo la Francia, il girone dell'Italia era facile. Nel girone c'era la Svizzera. La Svizzera ha eliminato la Francia. ????… - Alise0 : RT @ilpost: La Svizzera ha eliminato la Francia dagli Europei - romanoziroldo : RT @doluccia16: Secondo la Francia, il girone dell'Italia era facile. Nel girone c'era la Svizzera. La Svizzera ha eliminato la Francia. ????… -

8 Granit Xhaka , centrocampista della, leader della squadra che hala Francia da Euro2020, parla del suo futuro in tv: 'Se parlo italiano? Non ancora... A Roma ci sono tante buone scuole dove poter imparare la lingua. ...Lahala Francia agli ottavi degli Europei e uno dei migliori in campo è stato Xhaka , che a fine partita ha anche ottenuto il premio di "Star of the match". Il centrocampista è al ...Martedì 29 giugno: le partite degli Europei in TV e in diretta streaming. In programma gli ultimi due match degli ottavi di finale: Inghilterra-Germania, a Wembley, e Svezia-Ucraina, che si giocherà a ...Questo è l’Europeo delle outsiders. Fuori l'Olanda, il Portogallo campione in carica, la Croazia vicecampione del mondo e la Francia campione del ...