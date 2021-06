La subalternità del Governo alle imprese (Di martedì 29 giugno 2021) «I lavoratori si riprendono le piazze perché il lavoro torni al centro dell’agenda politica» ha scritto sabato Simone Vecchi, segretario della Fiom di Reggio Emilia, postando la foto di un autobus in viaggio verso Firenze. «Il Governo Draghi deve sapere che oggi è solo l’inizio. È ora di finirla con soldi a pioggia alle imprese, vogliamo politiche industriali per l’occupazione, lavoro stabile e riduzione degli appalti». Il breve messaggio condensa il cuore delle questioni di fronte allo sciagurato sblocco dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 29 giugno 2021) «I lavoratori si riprendono le piazze perché il lavoro torni al centro dell’agenda politica» ha scritto sabato Simone Vecchi, segretario della Fiom di Reggio Emilia, postando la foto di un autobus in viaggio verso Firenze. «IlDraghi deve sapere che oggi è solo l’inizio. È ora di finirla con soldi a pioggia, vogliamo politiche industriali per l’occupazione, lavoro stabile e riduzione degli appalti». Il breve messaggio condensa il cuore delle questioni di fronte allo sciagurato sblocco dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

