La Stampa | Ronaldo vorrebbe andare al Psg | ma per lui non c’è alcuna offerta

(Di martedì 29 giugno 2021) Dopo l’eliminazione del Portogallo da Euro 2020, Cristianoha buttato a terra la fascia da capitano e l’ha presa a calci. Deve smaltire la rabbia, scrive La, e decidere del suo futuro. Anche perché la Juventus aspetta di sapere quali sono le sue intenzioni. Il portogheseil Psg, l’unico club capace di garantirgli lo stipendio che attualmente prende, ma per lui non ci sono offerte concrete. Il futuro è ancora tutto da scrivere. “L’attaccante ha ancora un anno di contratto con il club bianconero e sa benissimo che quello stipendio può offrirglielo solo il Psg, in caso di partenza di Mbappé, con una clamorosa ...

PinoSa54 : ??????....ACCATTATAVILL'..... ?????? - napolista : Dopo l’eliminazione del Portogallo da Euro 2020, CR7 deve decidere. Nessuno può garantirgli lo stipendio della Juve… - BakuninNikolav : ??Cristiano Ronaldo rimarrà alla #Juventus fino a scadenza di contratto. Il portoghese rimarrà al club italiano anc… - 45acpjoe : RT @GnocchiGene: Ieri appena finita Belgio-Portogallo in conferenza stampa sono arrivati dei dirigenti della Coca Cola e ha spostato dal ta… - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Ronaldo tra Max e lo sceicco” -

... TuttoSportLa rassegnadi Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 29 giugno 2021, di 'TuttoSport':TRA MAX E LO SCEICCO 'Capolavoro Italia'...I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, Corriere dello SportLa rassegnadi Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 29 giugno 2021, del 'Corriere dello Sport': CRISTIANO IN CROCE Italia, ecco il piano per fermare Lukaku ...Il portoghese, insieme al suo entourage, potrebbe incontrare presto il club bianconero per decidere quale strada prendere per il futuro.Il portoghese, insieme al suo entourage, potrebbe incontrare presto la Juventus per decidere quale strada prendere per il futuro.