Advertising

ilpost : La soluzione di Lotito per vendere la Salernitana non ha funzionato - rbros65 : RT @FeliceRaimondo: In risposta alla soluzione presentata da Lotito, la FIGC ribadisce che il Trust deve essere realmente Blind ?? Ora c'è t… - Sarrist : RT @Solo_La_Lazio: ?? Aggiornamento - nessuna respinta del trust ?? Solo richiesta di chiarimenti ?? Leggi qui ?? - LiveLazio : RT @Solo_La_Lazio: ?? Aggiornamento - nessuna respinta del trust ?? Solo richiesta di chiarimenti ?? Leggi qui ?? - Solo_La_Lazio : ?? Aggiornamento - nessuna respinta del trust ?? Solo richiesta di chiarimenti ?? Leggi qui ?? -

Ultime Notizie dalla rete : soluzione Lotito

... almeno da correggere in fretta perch la scadenza per l'iscrizione alla Serie A si avvicina e al duo- Mezzaroma sono stati concessi pochi giorni per cercare unadifferente. La ...I ruoli ? Tutto ruota intorno al triangolo tra il doppio trustee (cioè i 'guardiani', le figure chiave dellatrust) e l'amministratore unico. In particolare c'è da chiarire quest'ultimo ...Guai in vista per Claudio Lotito. Il presidente ha ora tempo fino alle 20 di sabato per trovare una soluzione alternativa La Federcalcio ha bocciato la proposta di trust presentata dalle società propr ...Il presidente della Lazio e dei campani deve trovare alla svelta un'altra soluzione per cedere la sua seconda società ...