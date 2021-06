La seconda dose di vaccino, la foto nuda e le armi di distrazione di massa (Di martedì 29 giugno 2021) Questo è un articolo sulle vaccinazioni, e per comprendere il dibattito su questo tema è importante sappiate che ieri Chiara Ferragni s’è instagrammata nuda. Non si vedeva niente, giacché Instagram è madrelingua puritano, e guai a far vedere i caratteri sessuali: la Ferragni entrava nella doccia, era di spalle, e a coprire lo stacco fra le chiappe c’era il disegnino d’una pesca. Nelle storie, quei tondini che stanno in cima alle pagine Instagram e nei quali ognuno posta le cose che non vuole siano visibili per più di ventiquattr’ore e non vuole siano commentabili, la Ferragni ha messo la solita foto di vaccino che abbiamo instagrammato più ... Leggi su linkiesta (Di martedì 29 giugno 2021) Questo è un articolo sulle vaccinazioni, e per comprendere il dibattito su questo tema è importante sappiate che ieri Chiara Ferragni s’è instagrammata. Non si vedeva niente, giacché Instagram è madrelingua puritano, e guai a far vedere i caratteri sessuali: la Ferragni entrava nella doccia, era di spalle, e a coprire lo stacco fra le chiappe c’era il disegnino d’una pesca. Nelle storie, quei tondini che stanno in cima alle pagine Instagram e nei quali ognuno posta le cose che non vuole siano visibili per più di ventiquattr’ore e non vuole siano commentabili, la Ferragni ha messo la solitadiche abbiamo instagrammato più ...

