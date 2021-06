La scelta social di Salvini di postare una foto in azienda davanti al calendario con una donna in bikini (Di martedì 29 giugno 2021) La narrazione della politica sui social network passa sempre di più attraverso delle immagini ben ponderate. Per questo stupisce in maniera assoluta (o forse non stupisce affatto) la scelta di Matteo Salvini e del suo staff di comunicazione di inserire – nel carosello di immagini che hanno descritto la visita di questa mattina presso la Giovanni Clerici & Figli S.p.A, a Gallarate – quella in cui il leader della Lega si sofferma – insieme ai suoi ospiti – davanti a un pilastro del capannone aziendale dove è sistemato, ben in vista, un calendario con una donna in ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 29 giugno 2021) La narrazione della politica suinetwork passa sempre di più attraverso delle immagini ben ponderate. Per questo stupisce in maniera assoluta (o forse non stupisce affatto) ladi Matteoe del suo staff di comunicazione di inserire – nel carosello di immagini che hanno descritto la visita di questa mattina presso la Giovanni Clerici & Figli S.p.A, a Gallarate – quella in cui il leader della Lega si sofferma – insieme ai suoi ospiti –a un pilastro del capannonele dove è sistemato, ben in vista, uncon unain ...

