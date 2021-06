La rissa della Francia: il retroscena sulla disfatta dei galletti (Di martedì 29 giugno 2021) Coman sarebbe voluto rimanere in campo ancora nonostante l'acciacco fisico ma Deschamps l'ha tolto dal campo provocando la reazione del giocatore. I due sono stati poi separati da Pogba Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 giugno 2021) Coman sarebbe voluto rimanere in campo ancora nonostante l'acciacco fisico ma Deschamps l'ha tolto dal campo provocando la reazione del giocatore. I due sono stati poi separati da Pogba

Ultime Notizie dalla rete : rissa della "Aggrediti dai carabinieri perché neri" (VIDEO), le ricostruzioni delle cariche al McDonald's di Milano dove alcuni giovani sono stati ... ...di ragazzi neri sono stati malmenati dai carabinieri intervenuti dopo la segnalazione di una rissa. ... I primi ad arrivare sul posto sarebbero stati gli agenti di una volante della polizia che avrebbero ...

Chiari, rissa al parcheggio del market, quattro denunciati I carabinieri della Compagnia di Chiari sono intervenuti nel parcheggio di un supermercato in via per Castelcovati per sedare una rissa tra quattro persone. La tensione è iniziata a salire quando sono volate alcune ...

Petardi e "cipollotti" Perquisita la banda della movida SICUREZZA Otto giovani perquisiti e un arresto. È il bilancio dell’operazione effettuata all’alba di lunedì dalla polizia nei confronti di alcuni giovanissimi sospettati di essere stati coinvolti nei ...

