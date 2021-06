La risposta di Grillo spacca il Movimento. I renziani col comico: “L’hai capito anche tu finalmente” (Di martedì 29 giugno 2021) Volano gli stracci in casa Movimento cinque stelle: a ventiquattro ore di distanza dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte è arrivata la risposta di Beppe Grillo. Il garante del Movimento ha di fatto scaricato l’ex premier con un post sul suo blog dai toni tutt’altro che concilianti. In attesa della controreplica dell’avvocato del popolo, sono tantissimi i commenti di tutto il mondo della politica italiana. In un singolare gioco delle parti, le reazioni di Grillo hanno trovato condivisione nei rivali storici della sua creazione politica più che nella base del partito. Ad assecondare le parole del ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Volano gli stracci in casacinque stelle: a ventiquattro ore di distanza dalla conferenza stampa di Giuseppe Conte è arrivata ladi Beppe. Il garante delha di fatto scaricato l’ex premier con un post sul suo blog dai toni tutt’altro che concilianti. In attesa della controreplica dell’avvocato del popolo, sono tantissimi i commenti di tutto il mondo della politica italiana. In un singolare gioco delle parti, le reazioni dihanno trovato condivisione nei rivali storici della sua creazione politica più che nella base del partito. Ad assecondare le parole del ...

