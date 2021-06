La profezia disastro di Barthez | Cosa farà l' Italia

(Di martedì 29 giugno 2021) L'ex portiere Fabienha smontato l'di Mancini: "Non mi piace. Ha giocato contro squadre non all’altezza in un girone semplice. Non ha nulla. Nonmolta strada". Intanto ad uscire da Euro 2020 è stata la sua Francia

Evidentemente brucia ancora nonostante siano passati quasi 15 anni, il 9 luglio infatti sarà l'ennesimo anniversario dolce per l'Italia che celebrerà la vittoria del mondiale contro la Francia ...È la 'profezia' del filosofo Massimo Cacciari che, nel corso di "Otto e mezzo" (La7), sottolinea: "... Grillo? Un disastro" E aggiunge: " Se Grillo se andasse via in questo momento, per il M5s sarebbe ...L'ex portiere Fabien Barthez ha smontato l'Italia di Mancini: "Non mi piace. Ha giocato contro squadre non all'altezza in un girone semplice. Non ha nulla. Non farà molta strada". Intanto ad uscire da ...