La Prefettura di Messina saluta il Viceprefetto Natalia Ruggeri (Di martedì 29 giugno 2021) Messina: ultimo giorno di servizio in Prefettura per il Viceprefetto, dott.ssa Natalia Ruggeri, dopo oltre trent'anni al servizio dello Stato e della comunità messinese Ultimo giorno di servizio in Prefettura per il Viceprefetto, dott.ssa Natalia Ruggeri, dopo oltre trent'anni al servizio dello Stato e della comunità messinese. La dott.ssa Ruggeri, entrata in amministrazione nel 1988 presso la Prefettura di Vercelli, è stata trasferita alla Prefettura di Messina nel ...

A Messina, gli agenti della Polizia Ferroviaria durante i predisposti servizi di vigilanza (effettuati nell'ultima settimana... lungo la linea ... ...è stata posta sotto sequestro al fine di compiere le relative analisi e l'egiziano segnalato alla locale Prefettura per la detenzione dello stupefacente ai fini di uso personale. Sempre a Messina, ...

Polizia Ferroviaria, a Messina fermate due persone ...è stata posta sotto sequestro al fine di compiere le relative analisi e l'egiziano segnalato alla locale Prefettura per la detenzione dello stupefacente ai fini di uso personale. Sempre a Messina, ...

La Prefettura di Messina saluta il Viceprefetto Natalia Ruggeri Stretto web Reggio Calabria, sit-in dei migranti-braccianti di San Ferdinando Casa, lavoro e documenti. Per questi motivi, ieri pomeriggio circa 200 migranti, braccianti agricoli residenti della tendopoli di San Ferdinando, in un sit-in organizzato dalla Flai-Cgil, si sono ritr ...

Polizia Ferroviaria, a Messina fermate due persone 2 indagati, oltre 3.600 persone controllate, 77 treni presenziati, 319 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria: è questo il bilancio dell'a ...

