Advertising

amnestyitalia : La polizia di frontiera greca trattiene in maniera violenta e illegale gruppi di rifugiati e migranti prima di rima… - FionaTomasi : RT @ilpost: La polizia greca ha ritrovato un quadro di Picasso rubato nel 2012 - aristeu2022 : RT @ilpost: La polizia greca ha ritrovato un quadro di Picasso rubato nel 2012 - remiromi1 : RT @ilpost: La polizia greca ha ritrovato un quadro di Picasso rubato nel 2012 - LynchInAspic : RT @ilpost: La polizia greca ha ritrovato un quadro di Picasso rubato nel 2012 -

Ultime Notizie dalla rete : polizia greca

La Stampa

... e che dovrebbe entrare in funzione entro la fine dell'estate su questa isoladi ottomila ... e da una strada periferica destinata alle pattuglie di, a sua volta circondata da un muro ...... che lavora come corrispondente freelance sull'isoladi Lesbo, tappa di passaggio per tanti ... Con la preoccupazione di finire presi dallada un momento all'altro e venire rimandati ...Erano stati tolti dalle cornici durante un furto notturno ben organizzato alla National Art Gallery di Atene il 9 gennaio di nove anni fa ...Rappresaglie mascherate da perquisizioni, durante le quali i detenuti sarebbero stati picchiati, umiliati e lasciati senza cure per punirli della rivolta.