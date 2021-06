'La Polenta taragnarock', il nuovo singolo dei Nanowar of steel feat. Giorgio Mastrota (Di martedì 29 giugno 2021) Sondrio - Giorgio Mastrota, da re delle televendite a vichingo valtellinese. Il presentatore tv, che da qualche tempo ha scelto di lasciare Milano per vivere in Valtellina, a Bormio , canta in 'La ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 29 giugno 2021) Sondrio -, da re delle televendite a vichingo valtellinese. Il presentatore tv, che da qualche tempo ha scelto di lasciare Milano per vivere in Valtellina, a Bormio , canta in 'La ...

