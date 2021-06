La nuova compagnia ITA (ex Alitalia) sarà operativa a ottobre (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – La data c’è, un po’ troppo lontana rispetto alle aspirazioni del management, ma è meglio tardi che mai. La nuova compagnia aerea ITA, che nascerà sulle ceneri della vecchia Alitalia, sarà operativa a partire dal mese di ottobre. Inizialmente si pensava all’estate, per sfruttare l’intenso traffico aereo dell’alta stagione vacanziera, ma era chiaro a tutti che i tempi erano stretti e che non si sarebbe riusciti a far decollare il nuovo vettore in tempo. E per supplire al ritardo è allo studio un nuovo prestito ponte, che consentirà di traghettare il vettore dalla vecchia alla ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – La data c’è, un po’ troppo lontana rispetto alle aspirazioni del management, ma è meglio tardi che mai. Laaerea ITA, che nascerà sulle ceneri della vecchiaa partire dal mese di. Inizialmente si pensava all’estate, per sfruttare l’intenso traffico aereo dell’alta stagione vacanziera, ma era chiaro a tutti che i tempi erano stretti e che non si sarebbe riusciti a far decollare il nuovo vettore in tempo. E per supplire al ritardo è allo studio un nuovo prestito ponte, che consentirà di traghettare il vettore dalla vecchia alla ...

