La minaccia non è ancora finita Usa e Italia guidano la lotta a Isis Ottantasei Paesi rilanciano l’impegno contro Daesh Preoccupa la ripresa delle ostilità in Siria e Africa

"Isis è stato sconfitto nella sua dimensione territoriale, ma non è stato sradicato". Con queste parole è iniziato l'intervento del ministro degli esteri Luigi Di Maio alla ministeriale della coalizione anti-Daesh, tenuta ieri a Roma e co-presieduta dal grillino assieme al Segretario di Stato americano, Antony Blinken (qui il video della conferenza stampa). Nonostante l'emergenza Covid-19 ha concentrato su di sé l'attenzione dell'intera comunità internazionale, resta viva – seppur sotto traccia – la minaccia terroristica per la quale è necessario continuare a portare avanti la lotta a Isis in Iraq e in ...

