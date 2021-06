‘La mafia che canta’, Ferrara e Petruzzella analizzano il mondo dei neomelodici (Di martedì 29 giugno 2021) Chi sono e cosa rappresentano i neomelodici di ultima generazione e la loro musica? Quali messaggi trasferiscono al loro pubblico e perché la loro musica riscuote tanto successo? Con testimonianze, racconti, documenti ed episodi di cronaca, che fanno emergere quali sono le possibili relazioni tra la mafia e i protagonisti del mondo neomelodico, il procuratore europeo Calogero Ferrara e il saggista Francesco Petruzzella analizzano il fenomeno. Da giovedì, 1 luglio sarà disponibile in libreria e negli store digitali ‘La mafia che canta – i neomelodici, il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 29 giugno 2021) Chi sono e cosa rappresentano idi ultima generazione e la loro musica? Quali messaggi trasferiscono al loro pubblico e perché la loro musica riscuote tanto successo? Con testimonianze, racconti, documenti ed episodi di cronaca, che fanno emergere quali sono le possibili relazioni tra lae i protagonisti delneomelodico, il procuratore europeo Calogeroe il saggista Francescoil fenomeno. Da giovedì, 1 luglio sarà disponibile in libreria e negli store digitali ‘Lache canta – i, il ...

