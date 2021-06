‘La mafia che canta’, Ferrara e Petruzzella analizzano il mondo dei neomelodici (Di martedì 29 giugno 2021) Chi sono e cosa rappresentano i neomelodici di ultima generazione e la loro musica? Quali messaggi trasferiscono al loro pubblico e perché la loro musica riscuote tanto successo? Con testimonianze, racconti, documenti ed episodi di cronaca, che fanno emergere quali sono le possibili relazioni tra la mafia e i protagonisti del mondo neomelodico, il procuratore europeo Calogero Ferrara e il saggista Francesco Petruzzella analizzano il fenomeno. Da giovedì, 1 luglio sarà disponibile in libreria e negli store digitali ‘La mafia che canta – i neomelodici, il ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) Chi sono e cosa rappresentano idi ultima generazione e la loro musica? Quali messaggi trasferiscono al loro pubblico e perché la loro musica riscuote tanto successo? Con testimonianze, racconti, documenti ed episodi di cronaca, che fanno emergere quali sono le possibili relazioni tra lae i protagonisti delneomelodico, il procuratore europeo Calogeroe il saggista Francescoil fenomeno. Da giovedì, 1 luglio sarà disponibile in libreria e negli store digitali ‘Lache canta – i, il ...

Advertising

virginiaraggi : Solidarietà al magistrato Nino Di Matteo, che ha ricevuto pesanti minacce di morte dal boss mafioso Bellocco. Siamo… - WeCinema : Commedie come 'La felicità degli altri' e 'School of mafia'; revenge movie con 'Una donna promettente' e l'horror c… - marcellodellalo : @RaiNews per fortuna Morra è all'antimafia, magari a Zaffini non piace, troppo ligio al dovere, come avrebbe fatto… - JohnHard3 : RT @giul9801: @La7tv @GuidoCrosetto berlusconi sarà carismatico per te, per la legge italiana è un pregiudicato e pagatore della mafia fino… - Drogba172381242 : @Collin2997 @perchetendenza Purtroppo la guerra alla mafia è persa in partenza -

Ultime Notizie dalla rete : ‘La mafia I rituali d’affiliazione alla ‘ndrangheta’ rimessi alle Sezioni Unite Ius in itinere