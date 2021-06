La lite per le insegne Dc irrompe nella campagna elettorale di Benevento, Spera: “Simbolo non è di Adelfi” (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 4 minutiLa guerra per l’utilizzo degli storici vessilli della Democrazia Cristiana si sposta a Benevento. ‘Merito’ dell’incontro tenuto questa mattina dal candidato sindaco di ApB Luigi Diego Perifano (e con lui Pasquale Orlando) con Vittorio Adelfi, segretario regionale della Dc Campania (e con lui la dirigente provinciale Carla Crafa). Ora, però, a intervenire è Felice Spera, coordinatore regionale per la Campania della Democrazia Cristiana e che, di fatto, rivendica l’uso del Simbolo. Una situazione che non deve stupire considerato il caos e le numerose vicende giudiziarie che hanno caratterizzato il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 4 minutiLa guerra per l’utilizzo degli storici vessilli della Democrazia Cristiana si sposta a. ‘Merito’ dell’incontro tenuto questa mattina dal candidato sindaco di ApB Luigi Diego Perifano (e con lui Pasquale Orlando) con Vittorio, segretario regionale della Dc Campania (e con lui la dirigente provinciale Carla Crafa). Ora, però, a intervenire è Felice, coordinatore regionale per la Campania della Democrazia Cristiana e che, di fatto, rivendica l’uso del. Una situazione che non deve stupire considerato il caos e le numerose vicende giudiziarie che hanno caratterizzato il ...

